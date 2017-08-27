Обстріли на Донбасі тривають, втрат серед військових немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби продовжували обстрілювати українських військових у зоні бойових дій. За даними штабу, втрат серед українських військових немає.

«Незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій сил АТО. У більшості випадків ворог застосовував лише стрілецьку зброю, а всі збройні провокації були не довготривалі. Найбільша кількість випадків відкриття вогню з боку противника ввечері і вночі була на Приморському напрямку… На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог двічі бив із гранатометів по Авдіївській промзоні. Крім того, бойовики декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Зайцевого. У відповідь українські захисники двічі відкривали вогонь», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, один обстріл був також на Луганському напрямку – біля Станиці Луганської.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР», що контролює частину території Донецької області, про обстріли останньої доби наразі не повідомляють. В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, звинуватили українських військових в обстрілах. Про постраждалих інформації немає.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.