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27 Серпень 2017, Київ 10:34
Новини | Міжнародні

У США повідомляють про 2 загиблих внаслідок урагану «Гарві»

Знищені ураганом будинки у Рокпорті, штат Техас, США, 26 серпня 2017 року

Внаслідок урагану «Гарві», одного з найпотужніших за останнє десятиліття шторму, що вразив узбережжя США, загинули дві людини.

Одна людина загинула внаслідок пожежі, повідомив мер Рокпорта (штат Техас). У другому випадку загинула жінка, яка їхала затопленими вулицями Г’юстона, повідомляє поліція.

Рокпорт, містечко з населенням 24,5 тисячі людей, отримало прямий удар від урагану, дахи будинків у місті знесло вітром, пошкоджені лінії електропередач.

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Представники влади Техасу повідомили 26 серпня, що через шторм майже 300 тисяч людей залишилися без електрики, численні райони залишаються залитими водою.

25 серпня ураган, якому надали 4-ту категорію, з вітром до 208 кілометрів за годину, вдарив по штату Техас. 26 серпня він ослаб до рівня тропічного шторму. Проте протягом найближчих кількох днів очікують продовження сильних дощів і повеней.

Попереднім штормом 4-ої категорії у США був ураган «Чарлі», який вразив штат Флориду в серпні 2004 року. «Гарві» називають найпотужнішим штормом у Техасі від 1961 року.

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