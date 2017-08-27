У США повідомляють про 2 загиблих внаслідок урагану «Гарві»

Внаслідок урагану «Гарві», одного з найпотужніших за останнє десятиліття шторму, що вразив узбережжя США, загинули дві людини.

Одна людина загинула внаслідок пожежі, повідомив мер Рокпорта (штат Техас). У другому випадку загинула жінка, яка їхала затопленими вулицями Г’юстона, повідомляє поліція.

Рокпорт, містечко з населенням 24,5 тисячі людей, отримало прямий удар від урагану, дахи будинків у місті знесло вітром, пошкоджені лінії електропередач.

Представники влади Техасу повідомили 26 серпня, що через шторм майже 300 тисяч людей залишилися без електрики, численні райони залишаються залитими водою.

25 серпня ураган, якому надали 4-ту категорію, з вітром до 208 кілометрів за годину, вдарив по штату Техас. 26 серпня він ослаб до рівня тропічного шторму. Проте протягом найближчих кількох днів очікують продовження сильних дощів і повеней.

Попереднім штормом 4-ої категорії у США був ураган «Чарлі», який вразив штат Флориду в серпні 2004 року. «Гарві» називають найпотужнішим штормом у Техасі від 1961 року.