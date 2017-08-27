Шість людей поранені через вибухи на складі боєприпасів в Азербайджані

Внаслідок пожежі і вибухів на складі боєприпасів на сході Азербайджану шість людей поранені, повідомляє Міністерство оборони країни.

За повідомленням, людей із довколишніх районів евакуювали. За даними Міноборони, вибухи почалися 27 серпня після того, як на складі, розташованому приблизно за 70 кілометрів на північ від столиці Азербайджану Баку, спалахнула пожежа.

Серед евакуйованих – жителі Гілазі, Сіталчаю і ще кількох населених пунктів.

«Завдяки вжитим заходам люди, які живуть і працюють на військовому об’єктів, евакуйовані у безпечне місце. Близько 13:00 шестеро людей, які працювали на місці події, були легко поранені. Повідомлень про інші серйозні поранення чи загибель людей немає», – додали у міністерстві.

У заяві також йдеться про те, що для розслідування інциденту створена спільна комісія.

У дорожній поліції Азербайджану повідомили, що рух автошляхами довкола району, де розташований склад, зупинили.