В Азербайджані через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей

На сході Азербайджану через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей із декількох довколишніх районів.
Як повідомляє 27 серпня Міністерство оборони країни, після того, як спалахнула пожежа, на складі стався вибух. За повідомленням, евакуюють жителів Гілазі, Сіталчаю і ще кількох населених пунктів.
«Інформації про загиблих чи постраждалих на даний час немає», – додали у міністерстві.
У дорожній поліції Азербайджану повідомили, що рух автошляхами довкола району, де розташований склад, зупинили.
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