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27 Серпень 2017, Київ 13:36
Новини | Міжнародні

В Азербайджані через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей

Дим над місцем пожежі на складі з боєприпасами в Азербайджані, 27 серпня 2017 року

На сході Азербайджану через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей із декількох довколишніх районів.

Як повідомляє 27 серпня Міністерство оборони країни, після того, як спалахнула пожежа, на складі стався вибух. За повідомленням, евакуюють жителів Гілазі, Сіталчаю і ще кількох населених пунктів.

«Інформації про загиблих чи постраждалих на даний час немає», – додали у міністерстві.

У дорожній поліції Азербайджану повідомили, що рух автошляхами довкола району, де розташований склад, зупинили.

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