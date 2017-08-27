В Азербайджані через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей

На сході Азербайджану через пожежу на складі з боєприпасами евакуюють людей із декількох довколишніх районів.

Як повідомляє 27 серпня Міністерство оборони країни, після того, як спалахнула пожежа, на складі стався вибух. За повідомленням, евакуюють жителів Гілазі, Сіталчаю і ще кількох населених пунктів.

«Інформації про загиблих чи постраждалих на даний час немає», – додали у міністерстві.

У дорожній поліції Азербайджану повідомили, що рух автошляхами довкола району, де розташований склад, зупинили.