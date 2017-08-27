Кількість жертв нападів в Іспанії зросла до 16

У лікарні померла Барселони померла жінка, поранена під час нападу 17 серпня. Вона стала 16 загиблою внаслідок двох нападів в автономному регіоні Іспанії, Каталонії, 17 серпня.

За даними влади, п’ятеро людей із понад ста постраждалих, перебувають у лікарні в тяжкому стані.

В автономному регіоні Іспанії Каталонії 17 серпня сталися два схожі напади. У Барселоні понад сто людей збив фургон. Це сталося в центрі міста, на популярному серед туристів бульварі Ла Рамбла. Невдовзі після цього група нападників намагалася переїхати пішоходів у Камбрілсі, за сто кілометрів від Барселони.

Напередодні в Барселоні сотні тисяч людей вийшли на вулиці на ходу в пам’ять про загиблих. Вперше в історії іспанський король Феліпе VI приєднався до маршу, щоб продемонструвати свою солідарність в опорі тероризму.

Поліція Іспанії розслідує напади, відповідальність за які взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», за статтею про теракт.