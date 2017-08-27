В Івано-Франківську день народження Каменяра відзначили Франковими читаннями

27 серпня в Івано-Франківську на відзначення 161-ї річниці від дня народження поета, громадського діяча, філософа, ім’я якого з 1962 року носить колишній Станіслав, пройшли традиційні Франкові читання.

Біля пам’ятника Каменяреві твори Івана Франка читали громадські активісти і науковці, письменники й актори, студенти і школярі, а також і міський голова Івано-Франківська. Вірші Івана Франка лунали не лише українською, а й англійською, і німецькою мовами.

За словами керівника Громадського інституту аналітики Віталія Перевізника, «Франко настільки глибинний, що навіть для франкознавців залишається невідомим, тож читаємо ще раз Франка, через нього йдемо до себе і таким чином виростаємо».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Івано-Франківська, таку акцію ця громадська організація проводить спільно з «Молодою Просвітою».

Традиційно під час Франкових читань названо переможця конкурсу есе «Мій Франко». За задумом організаторів, роботи повинні містити таку кількість слів, якою за рахунком є річниця від дня народження Івана Франка – цього разу 161.

За словами голови журі, письменниці Ольги Деркачової, конкурс став уже всеукраїнським, з широкою географією, з «пошуком свого Франка».

Переможцем конкурсу, в якому брали участь півсотні осіб, стала студентка Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка Юлія Сепалова.

27 серпня Франкові читання проходять по всій Україні.