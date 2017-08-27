13 разів позиції сил АТО зазнали обстрілу в неділю – прес-центр

«Від початку доби вже зафіксовано 13 випадків відкриття неприцільного вогню з боку російсько-окупаційних угруповань», – повідомляє прес-центру штабу української воєнної операції на Донбасі.

У повідомленні штабу мовиться, що у неділю обстановка в районі проведення АТО залишалася відносно стабільною. «Загалом супротивник істотно зменшив кількість обстрілів наших позицій і не застосовував озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів».

Найбільш активні провокації бойовиків, за повідомленням штабу, були біля селища Водяне на приморському напрямку.

На донецькому напрямку ворог кілька разів бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а близько 16:00 випустив 3 міни калібру 82 міліметри.

Також стрілецьку зброю супротивником було застосовано неподалік від Зайцевого.

На луганському напрямку з початку доби зберігалася тиша.

Українські військові, дотримуючись мирних домовленостей, у неділю зброю не застосовували, повідомляють у штабі.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР», що контролює частину території Донецької області, про обстріли останньої доби наразі не повідомляють. В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, звинуватили українських військових в обстрілах. Про постраждалих інформації немає.

Про новий режим тиші, який починає діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, проте жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну в провокаціях.