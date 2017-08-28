Омбудсмен Лутковська просить свою російську колегу встановити місце перебування Клиха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська просить свою російську колегу Тетяну Москалькову встановити місце перебування ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха.

«Як відомо, днями з’явилась інформація про те, що громадянина України Станіслава Клиха, який відбуває покарання у Челябінській області Росії, перевели до лікарні для проходження обстеження чи лікування. Водночас ані адвокат, ані родичі ув’язненого не володіють інформацією про те, до якого саме медичного закладу було переведено Станіслава Клиха, з якою метою і на який термін. Вказаний факт, без сумніву, дуже непокоїть матір ув’язненого», – повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

У своєму листі Валерія Лутковська просить російську колегу повідомити про місце перебування Станіслава Клиха, причини його госпіталізації, а також стан його здоров’я.

26 серпня про те, що ув’язненого у Росії за «чеченською справою» українця Станіслава Клиха, ймовірно, перевели із колонії до лікарні в Челябінську, Радіо Свобода розповів його адвокат Микола Новіков.

За даними челябінської правозахисниці Тетяни Щур, про переведення стало відомо 15 серпня, але досі неясно – у якій саме лікарні він перебуває.

Як розповіла Щур, у Челябінській області є три клініки, де можуть лікувати ув’язнених, і наразі з жодної з них немає підтвердження, що Клих – там.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина та друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати і правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».