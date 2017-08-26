Ув’язненого у Росії за «чеченською справою» українця Станіслава Клиха минулого тижня ймовірно перевели із колонії до лікарні, розповів Радіо Свобода його адвокат Микола Новіков.

«Нам сказали, що його перевели до лікарні у Челябінську. Поки що ми не можемо це перевірити. До нього планувала їхати мама, зараз це під питанням. Ми намагаємось це з’ясувати», – зазначив він.

Про госпіталізацію українця раніше сьогодні заявила у коментарі виданню «ОВД-Инфо» челябінська правозахисниця Тетяна Щур. За її даними, про переведення стало відомо 15 серпня, але донині неясно – у якій саме лікарні він перебуває. Як розповіла Щур, у Челябінській області є три клініки, де можуть лікувати ув’язнених, і наразі з жодної з них немає підтвердження, що Клих – там.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина та друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка до 22,5 років, Станіслава Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Захист Карпюка і Клиха наполягав на знятті звинувачень у зв’язку із закінченням терміну давності за всіма інкримінованими статтями, адвокати вимагали припинити переслідування українців.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати і правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав їх політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».