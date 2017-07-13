Родичі політв’язнів на акції в Києві звернулися до представників ЄС

У Києві родичі українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму зібралися біля місця проведення саміту Україна – ЄС. Активісти вишикувалися коридором уздовж вулиці з плакатами з зображеннм очей їхніх близьких. Так сім'ї хочуть звернути увагу представників Євросоюзу на проблеми ув'язнених родичів, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Сьогодні говоритимуть про війну українсько-російську, а війна – це, перш за все, люди, питання звільнення з російського полону має бути номером один. Саме тому сьогодні і родичі політв'язнів, і родичі військовополонених вперше зібралися на таку спільну акцію, щоб зробити коридор з очей наших рідних, які перебувають у російському полоні, щоб учасники саміту подивилися в ці очі і зрозуміли, що нічого ціннішого, ніж людські життя, немає», – сказав брат політв'язня Євгена Панова, якого тримають у Криму, Ігор Котелянець.

У центрі Києва зібралося близько 30 людей. Присутні наголосили, що акція не є політичною, це громадянська активність об'єднання родичів політв'язнів Кремля та об'єднання сімей військових, яких тримають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

«Ми вважаємо, що недостатньо зусиль докладається для того, щоб ці люди були звільнені. Перш за все, це відповідальність української сторони, хоча ми розуміємо, що ці люди перебувають під контролем Росії. Тут Україна має брати на себе ініціативу, а не делегувати її представникам США чи Європейського союзу», – сказала координатор організації «Медійна ініціатива за права людини» Марія Томак.

Активісти сподівалися на особисту зустріч із представниками європейської делегації, однак організувати її не вдалося. Тим часом правозахисники домовилися про можливість передати звернення на адресу президента Європейської ради, комісії, парламенту та представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

У зверненні активісти просять «безпосередньої участі» адресатів послання у звільненні близьких і пропонують, серед іншого, «організувати міжнародний формат переговорів щодо деокупації Криму», «призначити спеціального представника ЄС з питань окупованого Криму і непідконтрольної українському уряду частини Донецької та Луганської областей», «вимагати від Російської Федерації зупинити політичні переслідування і негайно звільнити громадян України, ув'язнених з політичних мотивів».

«Такі акції, як ця – найбільш дієвий спосіб. Є шанс, що члени саміту, почувши про цю історію, дізнавшись про неї вперше або знову, будуть зі свого боку, перебуваючи на різних політичних рівнях, чинити тиск на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що це буде дієво», – поділився з Крим.Реаліі друг політв'язня Олега Сенцова Євген Черников.

Учасники акції заявили про намір бути на місці до проїзду кортежу з делегацією.

З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».