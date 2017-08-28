Міністр енергетики США відклав візит до України через ураган

Міністр енергетики США Рік Перрі відклав планований на вівторок візит до України через ураган «Гарві» на тихоокеанському узбережжі Сполучених Штатів, повідомили в посольстві США в Києві.

За даними посольства, міністр нині перебуває в потерпілому штаті Техас, де займається питаннями відновлення життєдіяльності об’єктів енергетичного забезпечення.

Як заявляв минулого тижня сам Перрі, він «має за честь» очолити делегацію США з візитом «до великої країни України». Делегація мала зустрітися з президентом України Петром Порошенком та іншими українськими посадовцями і обговорити шляхи посилення енергетичного партнерства двох країн.

Нова дата візиту наразі не відома.

Унаслідок урагану «Гарві» значно потерпіла південна частина штату Техас. Перед виходом на суходіл статус урагану «Гарві» був підвищений до другої найбільш руйнівної категорії – четвертої, з вітрами до 250 кілометрів за годину. Наразі не менш ніж дві людини загинули.