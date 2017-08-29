Бойовики обстріляли КП «Майорськ», постраждалих немає – прикордонники

Підтримувані Росією бойовики вкотре обстріляли контрольний пост «Майорськ» на лінії розмежування на Донбасі, повідомляє Державна прикордонна служба України. За повідомленням, півгодинний обстріл вівся ввечері 28 серпня.
«Обстріл здійснювався з боку непідконтрольного населеного пункту Горлівка, що на Донеччині. Під час обстрілу громадяни і транспортні засоби на КП «Майорськ» не перебували. Постраждалих серед цивільних і військових немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – йдеться в повідомленні.
Про недільний обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» з боку бойовиків повідомляли і напередодні.. За даними Держприкордонслужби, обстріл також вівся з боку Горлівки. Постраждалих не було.
Про новий режим тиші, який мав почати діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі. Повідомленням про порушення режиму тиші почали надходити відразу після його запровадження.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ