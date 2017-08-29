Бойовики обстріляли КП «Майорськ», постраждалих немає – прикордонники

Підтримувані Росією бойовики вкотре обстріляли контрольний пост «Майорськ» на лінії розмежування на Донбасі, повідомляє Державна прикордонна служба України. За повідомленням, півгодинний обстріл вівся ввечері 28 серпня.

«Обстріл здійснювався з боку непідконтрольного населеного пункту Горлівка, що на Донеччині. Під час обстрілу громадяни і транспортні засоби на КП «Майорськ» не перебували. Постраждалих серед цивільних і військових немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Про недільний обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» з боку бойовиків повідомляли і напередодні.. За даними Держприкордонслужби, обстріл також вівся з боку Горлівки. Постраждалих не було.

Про новий режим тиші, який мав почати діяти з півночі 25 серпня напередодні початку нового навчального року, домовилися учасники Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі. Повідомленням про порушення режиму тиші почали надходити відразу після його запровадження.