Печерський райсуд спростовує надання Полякову статусу потерпілого

У Печерському районному суді Києва спростовують інформацію про надання Максиму Полякову статусу потерпілого у справі, яку розслідує Генпрокуратура щодо НАБУ.

«Жодного рішення про визначення процесуального статусу як потерпілого за Поляковим в кримінальному провадженні, на що міститься посилання у зазначеній вище статті, Печерським районним судом Києва не ухвалювалось», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Вказується, що суд 29 серпня зобов’язав слідчого розглянути заяву Полякова про залучення до вказаного кримінального провадження як потерпілого.

У відповідь на поширення цієї інформації Поляков оприлюднив«короткий текст вчорашньої ухвали слідчого судді».

«Наразі слідчого зобов’язано розглянути мою заяву і всім зрозуміло, що за наявності судового рішення, йому залишилося виконати лише технічну процесуальну функцію – підписати постанову про визнання потерпілим», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Максим Поляков, а також виключений із фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи», яку розслідує НАБУ. У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.

Суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень, а також зобов’язав його носити електронний засіб контролю, здати закордонні паспорти.