Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про посилення заходів з кібербезпеки.

Згідно з указом президента, уряд за участю СБУ має підготувати і подати на розгляд парламенту законопроект щодо розмежування кримінальної відповідальності за злочини у сфері використання комп’ютерів, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, вчинені щодо державних та інших інформаційних ресурсів, щодо об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також відповідного розмежування підслідності.

Крім того, уряд у тримісячний строк має врегулювати питання щодо заборони державним органам, підприємствам, установам і організаціям державної форми власності укладати договори з доступу до інтернету у провайдерів, у яких немає документів про підтвердження відповідності системи захисту інформації.

Також, відповідно до документа, Кабмін має запровадити механізм залучення фізичних і юридичних осіб на умовах аутсорсингу до кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів.

У документі є рекомендація Нацбанку невідкладно вжити заходів, спрямованих на удосконалення кіберзахисту системно важливих банків України.

27 червня в Україні сталася масштабна атака на комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній вірусом, який назвали Petya.A. Про кібератаки, але в менших масштабах, повідомили того дня і в інших країнах.