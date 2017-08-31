Кличко пропонує аналітикові The Economist приїхати на екскурсію у «прекрасний» Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко запросив аналітика британського видання The Economist Джона Коупстейка до української столиці й пообіцяв йому влаштувати екскурсію містом. Листа від Кличка на адресу Коупстейка, датованого 25 серпня, оприлюднило у Twitter посольство України у Великій Британії.

Мер Києва висловив припущення, що аналітик ніколи не був у «прекрасному європейському місті, де щороку проводиться безліч міжнародних подій високого рівня (наприклад, Чемпіонат Європи з футболу в 2012 році, пісенний конкурс Євробачення в 2005 та 2017 роках)».

Кличко запросив британського аналітика відвідати Київ у будь-який зручний для нього час. «У випадку, якщо ви приймете моє запрошення, я особисто проведу вам екскурсію містом із великим задоволенням», – пообіцяв Кличко.

Київ опинився у десятці найменш комфортних для життя міст, згідно з дослідженням британського журналу The Economist. Зі 140 проаналізованих міст столиця України опинилася на 131-му місці.

Дослідження проводили експерти аналітичного підрозділу журналу The Economist – The Economist Intelligence Unit. Вони оцінювали міста за такими головними параметрами, як стабільність, охорона здоров’я, культура, довкілля, освіта й інфраструктура. Загалом місто могло набрати максимум 100 балів. Київ отримав 47,8 бала.