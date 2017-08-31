КМДА: Бондаренка, якого підозрюють у підробці диплому, звільнили

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, фігуранта розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), якого підозрюють у підробці диплому про вищу освіту.

«22 серпня керівник апарату КМДА подав заяву про звільнення, я її підписав. Розслідування стосовно нього триває, і тепер – слово за правоохоронцями. Для мене ця ситуація дуже неприємна. Але, однозначно, закону повинні дотримуватися всі, як і всі повинні нести відповідальність за його порушення», – цитує Кличка прес-служба мера Києва.

У КМДА додали, що у червні Бондаренка відсторонили від виконання посадових обов’язків на час проведення розслідування.

Сьогодні прокуратура Києва повідомила підозру Бондаренку через підробку диплому про вищу освіту. За даними силовиків, його допитали у статусі підозрюваного, але від надання показів Бондаренко відмовився.

Раніше журналісти програми «Схем» повідомляли, що керівник апарату КМДА має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тоді Володимир Бондаренко втік зі власного кабінету, почувши від журналістів запитання про освіту.

Мер Києва Віталій Кличко у коментарі заявив, що слова Володимира Бондаренка переконливі, а згодом надав три відпустки й преміював Бондаренка.

Вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва.