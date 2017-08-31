Голова Пентагону підписав наказ щодо додаткових військових в Афганістані

Міністр оборони США Джим Маттіс підписав наказ про направлення додаткових військ до Афганістану у рамках нової стратегії, оголошеної президентом Дональдом Трампом.

31 серпня Маттіс заявив журналістам, що нові сили допоможуть афганським військовим ефективніше протистояти екстремістам.

Він додав, що наказ щодо направлення солдатів на місце несення служби ще не готовий, і що військове керівництво вирішує «специфіку» додаткових сил і їхнє місце дислокації.

Джим Маттіс також не назвав цифри додаткових сил, які поповнять американський контингент в Афганістані, хоча раніше йшлося про можливість направлення ще 4 тисяч.

30 серпня у Пентагоні заявили, що в Афганістані перебуває 11 тисяч американських військових, хоча раніше було відомо про 8 тисяч 400.

Військові США очолюють в Афганістані сили НАТО, які допомагають владі у боротьбі з угрупованням «Талібан».

На піку боротьби з талібами, США мали в Афганістані 100-тисячний військовий контингент.