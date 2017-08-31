Стратегія Трампа щодо Афганістану краща очікуваної – посол Кабула у США

Посол Кабула у Вашингтоні Хамбулла Мохіб вітає оголошену президентом США стратегію щодо війни в Афганістані. «Це краще, ніж ми очікували», – зазначив він.

«Ми вітаємо заяву президента. Це те, над чим ми працювали з часу вступу Дональда Трампа на посаду», – заявив Мохіб 31 серпня.

21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання «Талібан», «Аль-Каїди» та інших екстремістських груп. За словами Трампа, міністр оборони США Джим Маттіс запропонував союзникам ухвалити рішення про збільшення військового контингенту в Афганістані.