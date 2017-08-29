Вибух у Кабулі: щонайменше 5 людей загинули

Влада Афганістану повідомляє про загибель щонайменше п’яти людей і поранення ще восьми внаслідок вибуху, що стався в столиці країни, Кабулі.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, вибух стався 29 серпня біля входу до відділення Банку Кабула, приблизно за півкілометра від посольства США.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Талібан», заявивши, що ціллю нападу були представники сил безпеки, які забирали свою зарплату.

Останнім часом кількість нападів у Кабулі зросла. 25 серпня у столиці Афганістану стався напад на шиїтську мечеть, внаслідок чого 28 людей загинули, понад півсотні були поранені. Відповідальність за напад тоді взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».