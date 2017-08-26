Афганістан: Кількість загиблих внаслідок атаки на шиїтську мечеть у Кабулі зросла до 28

Міністерство охорони здоров'я Афганістану заявляє, що кількість людей, загиблих під час нападу на шиїтську мечеть у афганській столиці Кабулі, зросла із 20-ти до 28-ми.

Представник міністерства охорони здоров'я Мухаммад Ісмаїл Кавузі заявив, що під час теракту 25 серпня було поранено більше 50 осіб, у тому числі більше десятка жінок та дітей.

Мухаммед Салім Расулі, очільник кабульських лікарень, підтвердив останню кількість загиблиз і повідомив, що число жертв може ще зрости.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад.

За повідомленнями поліції, двоє смертників підірвали себе біля входу до мечеті «Імам Заман», іще двоє нападників штурмували будівлю. Перестрілка силовиків із ними протривала кілька годин, перш ніж ті загинули від куль силовиків. За словами свідків, нападники також кидали гранати біля входу до мечеті.

Як повідомив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш, напад стався в час, коли люди якраз збиралися до мечеті для п’ятничної молитви – головної молитви тижня для мусульман.

За його словами, серед загиблих – двоє працівників поліції та імам.

Шиїти складають меншість у переважно сунітському Афганістані і раніше вже зазнавали нападів із боку сунітських екстремістів, зокрема, «Ісламської держави» чи руху «Талібан».

Минулого місяця бойовики «Ісламської держави» заявили, що будуть нападати на священні місця шиїтів по всьому Афганістанові. Такий напад вони вже здійснили 1 серпня – тоді внаслідок нападу на шиїтську мечеть у Гераті на заході країни загинули не менш ніж 32 людини і понад 60 були поранені.

Нинішній напад став першим значним нападом в Афганістані по тому, як днями президент США Дональд Трамп оголосив про нову стратегію Вашингтона щодо цієї країни, яка передбачає, зокрема, збереження і можливе посилення американської військової присутності в час, коли по всьому Афганістану посилює напади ісламістське угруповання «Талібан».