Генерал США: «ми не зазнаємо поразки» в Афганістані

Чільний командувач армії США в Афганістані заявив, що нова стратегія Сполучених Штатів Америки для цієї країни демонструє відданість «стабільному Афганістану».

«Ми не зазнаємо поразки в Афганістані, наша національна безпека також залежить від цього», — заявив генерал Джон Ніколсон 24 серпня в Кабулі.

Ніколсон закликав бойовиків угруповання «Талібан» погодитися на мирні переговори, заявивши, що вони «не зможуть виграти на полі бою, прийшов час для них приєднатися до мирного процесу».

Він також пообіцяв «розчавити» соратників угруповання «Ісламська держава» в Афганістані.

Генерал повідомив, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО будуть розширювати підготовку афганських сил безпеки у рамках місії «Рішуча підтримка», і заявив про розширення повітряних сил і спецпідрозділів Афганістану.

Ніколсон виступив із заявою через два дні після того, як президент США Дональд Трамп виклав нову стратегію для Афганістану, не вказавши при цьому числа американських військ і термінів, на які вони залишаться в Афганістані.