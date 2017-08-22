Міністр оборони США повідомив, що збільшення контингенту в Афганістані ухвалять із подачі військових

Міністр оборони США Джеймз Маттіс повідомив, що, перш ніж ухвалити рішення про обсяг збільшення чисельності американських військ в Афганістані, він чекає на план цього збільшення від голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Як сказав міністр, перебуваючи у столиці Іраку Багдаді, «це може бути і та кількість, яку обговорюють, і інша».

Нині найбільше згадують число у 4 тисячі додаткових військовослужбовців, яких США могли б спрямувати до Афганістану – таку чисельність додаткового контингенту рекомендував раніше Пентагон.

Після участі в подіях в Афганістані близько 100 тисяч американських військових 2010–11 року нині їхнє число різко зменшилося. Наразі в Афганістані перебуває 8 тисяч 400 військовослужбовців США – таку максимальну кількість визначив попередній президент Барак Обама 2016 року. Також в Афганістані нині є близько 5 тисяч військових інших країн-членів НАТО; останніми тижнями європейські члени НАТО обіцяли в разі потреби збільшити свій контингент, що перебуває там у складі місії НАТО Resolute Support («Рішуча підтримка»).

Увечері в понеділок за часом США (поночі на вівторок за Києвом) президент Дональд Трамп виступив із промовою, в якій, зокрема, відступив від обіцянок часів передвиборної кампанії якнайшвидше покласти край військовій участі Вашингтона в Афганістані і по суті визнав, що ця участь триватиме ще невизначений час. Але він не зробив очікуваної заяви про збільшення кількість військових США в Афганістані, заявивши, що «не буде про це говорити».

Союзники США в НАТО привітали готовність Вашингтона далі підтримувати Афганістан участю там своїх військ.