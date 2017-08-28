У Пакистані провели антиамериканські протести після критики з боку США

У низці місцевостей Пакистану відбулися демонстрації протесту проти заяв зі США, що Ісламабад надає притулок екстремістам. Більшість цих демонстрацій влаштували релігійні мусульманські партії «Джамаат-е-ісламі» і «Джаміат-улема-е-іслам».

Сотні людей вийшли на такі демонстрації, вигукуючи антиамериканські гасла, на північному заході Пакистану – в Пешаварі, центрі провінції Хайбер-Пахтунхва, і в її районах Сват, Могманд, Баджаур і Хайбер.

Про схожі протести повідомили і з провінції Белуджистан на заході країни.

Попереднього дня, в неділю, така демонстрація відбулася в місті Карачі на півдні Пакистану. Поліція розганяла її дубцями і подразливим газом.

Крім того, вочевидь у відповідь на критику Вашингтона Ісламабад відклав візит до Пакистану чільного дипломата США, що мав початися в понеділок. Міністерство закордонних справ Пакистану і посольство США в цій країні повідомили, що візит виконувачки обов’язків помічника державного секретаря США Аліс Веллз відкладається на прохання пакистанського уряду, без згадок про причини цього.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп, викладаючи свою стратегію щодо Афганістану, звинуватив сусідній Пакистан у тому, що ця країна надає притулок «агентам хаосу», і натякнув, що це вплине на відносини Вашингтона і Ісламабада. Пакистан «багато втратить, продовжуючи прихищати терористів», заявив Трамп 21 серпня і додав: «Ніяке партнерство не переживе надання притулку бойовикам». 22 серпня державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що США можуть позбавити Пакистан статусу провідного союзника з-поза меж НАТО чи покарати його іншим чином, якщо Ісламабад не притисне терористичні угруповання. Ці заяви викликали різку критику в Пакистані, де звинуватили США в ігноруванні тисяч загиблих і мільярдів доларів, витрачених на боротьбу з екстремістами.

26 серпня чільний командувач військ США в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що США знають: керівництво афганського ісламістського руху «Талібан» перебуває на території Пакистану, в регіонах Кветти й Пешавара. Цю заяву в Ісламабаді теж відкинули.