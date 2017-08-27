Пакистан: поліція застосувала силу проти антиамериканських пртестувальників

Пакистанська поліція 27 серпня застосувала сльозогінний газ і кийки для розгону антиамериканської демонстрації в місті Карачі, в той час як у столиці – Ісламабаді – міністерство закордонних справ Пакистану оголосило про скасування візиту чільної делегації США.

Спеціальна представниця Вашингтона в Пакистані і Афганістані Еліс Веллз планувала прибути до Ісламабада 28 серпня для зустрічі з пакистанськими офіційними особами.

Причин, через які візит делегації був скасований, не оголошували, але це, як припускають, пов’язано з вимогою президента Дональда Трампа до керівництва Пакистану – перестати надавати притулок афганським талібам. Пакистан заперечує, що переховує талібів.

«На прохання уряду Пакистану візит делегації США був відкладений до взаємовигідного часу», – йдеться в заяві міністерства закордонних справ Пакистану.

У Карачі поліція застосувала силу, коли група шиїтських студентів спробувала пройти до консульства США і поліцейський отримав поранення.

27 серпня в Ісламабаді була проведена демонстрація «Захист Пакистану», яка засуджує політику США.

На початку минулого тижня президент Дональд Трамп у промові про нову стратегію для Афганістану і Південної Азії, сказав, що Сполучені Штати хочуть негайно покінчити з членами терористичної мережі Хаккані, яких обвинувачують у нападах в Афганістані.