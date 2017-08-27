Афганістан: десятки убитих і поранених від бомби смертника

Щонайменше 13 осіб загинули у неділю – включно з афганськими військовими і цивільними – і 18 зазнали поранень від вибуху бомби в автівці зі смертником у провінції Гельманд на півдні Афганістану.

Речник губернатора провінції Омар Жвак, який навів дані про жертви, повідомив, що автомобіль вибухнув біля ринку в районі Нава.

Рух «Талібан» узяв на себе відповідальність за напад, надіславши журналістам повідомлення через WhatsApp.

У районі Нава, який від минулого місяця утримують урядові сили, тривають бої між військовими силами та повстанцями руху «Талібан».

Нинішній напад стався через кілька днів після іншого нападу смертника у місті Лашкар-Ґах – столиці провінції Гельманд – в результаті якого загинуло щонайменше сім осіб та поранено 40.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив про посилену військову кампанію проти талібських повстанців, які завоювали місце в Афганістані після того, як коаліція під керівництвом НАТО завершила свою основну місію в 2014 році.