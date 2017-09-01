Гриневич: діти часто мають страх перед школою

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що головною метою для міністерства є безпека для дітей у школі, багато з яких «мають страх перед школою». Як повідомляє прес-служба уряду, Гриневич сказала про це 1 вересня в ефірі програми «Сніданок» на телеканалі 1+1.

«Для нас є стрижнева ідея – безпека дітей у школі, і не лише фізична, а й емоційна, психологічна. І ми намагаємося весь час говорити з вчителями та батьками, щоб ми все ж перейшли до педагогіки партнерства. Ми бачимо зараз ситуацію, що дуже часто діти мають страх перед школою. І особливо це притаманно на початку навчального року, і вчителі також мають цю тривожність. Тому педагогам важливо створити у школі безпечну атмосферу пізнання», – сказала міністр.

Вона також повідомила, що наступного тижня парламент має розглянути в другому читанні законопроект «Про освіту», ухвалений у першому читанні в жовтні 2016 року.

Сьогодні в школи по всій Україні прийшло понад 408 тисяч першачків.