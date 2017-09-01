Кенія: суд скасував результати президентських виборів і постановив новий тур

Верховний суд Кенії вперше в історії країни скасував результати президентських виборів. Суд мотивував таке рішення порушеннями під час проведення виборів і постановив провести новий тур упродовж 60 днів.

На президентських виборах у Кенії у серпні переміг чинний президент Угуру Кеньятта. Відрив, згідно з офіційними результатами, між Кеньяттою і його опонентом від опозиції Райлою Одінґою становить 10%.

Одінґа заявив, що комп’ютерна система ЦВК була зламана, а результати – змінені.

Райла Одінґа, колишній кенійський прем’єр, звинуватив «Ювілейну партію» Угуру Кеньятти в організації хакерської атаки на виборчу систему.

Соратники чинного президента відкидають звинувачення.

Після заяв Одінґи на вулицях Найробі спалахнули протести.

55-річний Угуру Кеньятта, син першого президента Кенії після отримання незалежності від Великої Британії, наголошує на своїх успіхах щодо економічного зростання, а також запровадження інфраструктурних проектів, більшість з яких втілюються за підтримки Китаю.

72-ріяний Райла Одінґа, син лідера руху за незалежність країни, позиціонує себе як борець з бідністю і корупцією.

Багато кенійців голосують за етнічною ознакою. Кеньятта є представником «кікуйю» – найбільшої етнічної групи у країні. Тоді як Одінґа представляє групу «луо», члени якої ще ніколи не займали найвищу посаду у Кенії.