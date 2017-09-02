Штаб: на Донбасі були 4 порушення перемир’я – це найменше за останні півтора місяці

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні зафіксовані 4 випадки порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків – за останні півтора місяці це найменша кількість обстрілів.

Як повідомляє прес-центр штабу, всі обстріли на донецькому напрямку були лише з стрілецької зброї, а на маріупольському напрямку сепаратисти застосовували гранатомет.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що минулої доби українській військові 20 разів порушили режим тиші, при цьому використовуючи міномети, БТР і БМП, гранатомети і стрілецьку зброю.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, щоукраїнські військові минулої доби здійснили шість обстрілів, зокрема, в районі Первомайська, селищ Фрунзе, Красний Яр і Жолобок.

За підсумками скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи 30 вересня Київ закликав до максимального дотримання 1 вересня режиму припинення вогню на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.