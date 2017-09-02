ЗМІ: влада США взяла під контроль будівлю торгпредставництва Росії у Вашингтоні

Російський торговий представник у Вашингтоні Олександр Стадник заявляє, що влада США взяла під контроль будівлю представництва. Про це він заявив в коментарі російському агентстві «ТАСС».

За даними агентства, у другій половині дня 2 вересня біля будівлі можна було побачити співробітників Служби дипломатичної безпеки США.

Наразі влада США офіційних коментарів щодо цієї ситуації не дає.

Державний департамент США встановив 2 вересня як крайній термін для закриття російського консульства в Сан-Франциско, а також двох інших дипломатичних будівель у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовуються як торгові представництва. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест проти планів влади США провести обшуки в комплексі російської торговельної місії у Вашингтоні.

Уряд США виконав оприлюднену 28 липня пропозицію Росії про скорочення до 1 вересня кількості американського дипломатичного персоналу в цій країні до 455 людей.

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