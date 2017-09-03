Минулої доби на Донбасі був поранений військовий – Мотузяник

Минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі був поранений один український військовий. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 3 вересня.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але один український військовий зазнав легкого поранення», – сказав він.

Мотузяник уточнив, що це сталося поблизу Зайцевого Донецької області внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків з легкої зброї.

У ранковому зведенні штаб АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 26 разів, втрат серед українських військових немає.

«Після 18-ї години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках. Зокрема, у районі Авдіївської промзони противник 4 рази обстрілював наші опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатомету. Також увечері та вночі під ворожим вогнем двічі опинялись наші укріплення на підступах до Зайцевого та Кам’янки і тричі – поблизу Майорська. На Приморському напрямку ворог 4 рази з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї обстріляв наші опорні пункти біля Водяного. Крім того, факти застосування бойовиками стрілецької зброї зафіксовані на околицях Талаківки і Гнутового. А в районі Широкиного двічі бив ворожий великокаліберний кулемет... Втрат серед українських військових немає», – мовиться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» натомість заявляють, що 3 вересня зранку українські військові обстріляли село Безіменне. Інформація щодо 2 вересня відсутня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби «двічі» порушили «режим тиші», зокрема, в районі Первомайська та селища Фрунзе.

За підсумками скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи 30 вересня Київ закликав до максимального дотримання 1 вересня режиму припинення вогню на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.