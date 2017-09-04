Апеляційний суд залишив в силі арешт майна депутата Добкіна

Апеляційний суд Києва залишив в силі арешт на нерухоме і рухоме майно народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

Як повідомляє прес-служба апеляційної інстанції, скаргу сторони захисту суд залишив без задоволення.

19 липня Печерського райсуду Києва наклав арешт на нерухоме та рухоме майно, визначене ухвалою, що належить Добкіну на праві власності.

Добкіна підозрюють у шахрайстві і зловживанні владою або службовим становищем.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав для депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Генеральна прокуратура звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає та заявляє про політичне, як він вважає, підґрунтя цих звинувачень.