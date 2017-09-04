У ЄС висловили стурбованість становищем у Туреччині

У Європейському союзі «дуже занепокоєні» становищем із демократією і правами людини в Туреччині, заявив речник Європейської комісії Маргарітіс Схінас.

При цьому він нагадав слова президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, сказані тиждень тому, минулого понеділка: Туреччина «робить велетенські кроки геть від Європи», і це «унеможливлює її вступ до ЄС», сказав тоді чільний посадовець Євросоюзу.

Речник додав, що рішення щодо продовження чи припинення переговорів із Туреччиною про її членство мають ухвалювати всі нинішні країни-члени спільно.

Так речник прокоментував слова голови Соціал-демократичної партії Німеччини і претендента на посаду канцлера Мартіна Шульца, який на передвиборчих теледебатах із нинішнім канцлером Анґелою Меркель заявив у неділю, що в разі своєї перемоги взагалі скасував би на посаді канцлера переговори з Туреччиною про її вступ до ЄС.

Анґела Меркель, голова партії «Християнсько-демократичний союз», яка на виборах 24 вересня буде змагатися за збереження посади, теж заявила на тих теледебатах, що «не бачить» можливості вступу Туреччини до ЄС «будь-коли». «Я ніколи й не вірила, що це може статися», – додала вона. Але Меркель заявила, що буде обговорювати можливість зупинити переговори про вступ Туреччини з партнерами в Євросоюзі.

У Туреччині в понеділок різко відреагували на заяви провідних німецьких політиків. Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрахім Калин написав у твітері: «Напад на Туреччину і Ердогана й ігнорування засадничих і нагальних проблем Німеччини і Європи відображає брак далекоглядності».

Раніше про неможливість членства в ЄС для Туреччини, поки при владі перебуває президент Реджеп Тайїп Ердоган, заявляв віце-канцлер і міністр закордонних справ Німеччини, представник СДПН Зіґмар Ґабріель.