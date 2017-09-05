Майже половина росіян виступає за завершення військової операції Росії в Сирії – опитування

Близько половини росіян вважають, що Росія повинна завершити військову операцію в Сирії – про це свідчать дані опитування російського «Левада-центру».

За продовження операції висловилася менше ніж третина учасників опитування. Ще 22 відсотки респондентів не визначилися з відповіддю на це питання.

Згідно з даними аналогічного опитування, проведеного прокремлівським Всеросійським центром дослідження громадської думки, відомим за російським скороченням ВЦІОМ, у квітні продовження російської військової операції в Сирії підтримували 53 відсотки росіян.

Росія проводить військову спецоперацію в Сирії від 30 вересня 2015 року. Її офіційна мета – боротьба з тероризмом. З початку 2017 року, за даними агентства Reuters, в Сирії загинули не менше ніж 40 російських військовослужбовців і приватних військових фахівців. За офіційними даними, за 2017 рік у Сирії загинули не менш ніж 12 російських військових, а з початку воєнної кампанії Москви в цій країні – не менш ніж 34.

У березні 2016 року президент Росії Володимир Путін заявив, що російська військова операція в Сирії обійшлася приблизно у 33 мільярди рублів. За підрахунками партії «Яблуко», видатки можуть складати від 108 до 140 мільярдів рублів.