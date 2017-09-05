Криворізька ТВК подала до ВАСУ скаргу на скасування відкликання 3 депутатів міськради

Криворізька ТВК подала касаційну скаргу на рішення судів, які скасували її постанову щодо відкликання трьох депутатів міськради. Про це Радіо Свобода у вівторок повідомили в міській ТВК.

За даними ТВК, касаційна скарга подана до Вищого адміністративного суду України

Зокрема, в касаційній скарзі йдеться про те, що ТВК вважає необґрунтованим твердження судів першої та апеляційної інстанцій, що перевірка правильності оформлення підписних листів, відомостей про громадян, що поставили свої підписи, та перевірка їхніх підписів здійснювалася без участі органів ведення Державного реєстру виборців та без залучення правоохоронних органів.

У документі ТВК просить скасувати судові ухвали Дзержинського районного суду Кривого Рогу та Апеляційного суду Дніпропетровської області та спрямувати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Раніше Криворізька ТВК не змогла оскаржити рішення суду, який скасував постанову щодо відкликання трьох депутатів міськради. 10 серпня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі рішення суду Дзержинського районного суду Кривого Рогу від 23 червня, який скасував постанову ТВК про відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради Кривого Рогу від партії ВО «Батьківщина», Дмитра Плакси, Івана Груніна та Олексія Букрєєва.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міськради.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів звернулись до суду з позовами проти ТВК.