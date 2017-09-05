У Раді розглядають законопроект про освіту

У Верховній Раді розглядають поправки до підготовленого до другого читання проекту закону про освіту №3491-д.

Напередодні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрілася з представниками більшості фракцій, щоб обговорити схвалення цієїзаконодавчої ініціативи. Як повідомляє прес-служба МОН, тривали дискусії щодо мовної статті, підвищення зарплат педагогічним працівникам та автономії вчителів.

Гриневич наголосила на необхідності підвищення зарплати вчителів.

«Ми маємо робити це поступово. Погляньте, просто збільшення з 3-х до 4-х прожиткових мінімумів мінімальної зарплати спричинило ріст видатків у два рази. Це відбувається тому, що разом із зростанням мінімуму зростають і надбавки, які вираховуються у відсотковому співвідношенні. У 2017 році освітня субвенція на зарплати вчителям становить трохи більше 50 мільярди гривень. Тобто для підняття мінімалки до рівня 4-х прожиткових мінімумів нам потрібно більш ніж подвоїти цей бюджет. Одномоментно ми цього зробити не можемо», – сказала міністр.

Гриневич зазначила, що, враховуючи економічну ситуацію в Україні, правильно розраховувати поетапне підняття мінімально зарплати вчителя до 4-х прожиткових мінімумів до 2025 року.

У жовтні 2016 року депутати схвалили законопроект №3491-д у першому читанні. Ухвалена редакція мовної статті викликала заперечення в громадських активістів, в яких виникли побоювання щодо можливого обмеження використання української мови.