В Узбекистані майже вдвічі девальвували національну грошову одиницю, сом. Зокрема, її курс щодо долара США нині офіційно становить 8100 сомів за долар; до девальвації офіційний курс становив 4210 сомів за долар.

Новий курс, чинний від вівторка, Центральний банк країни оголосив у понеділок. Він став навіть нижчим, ніж неофіційний курс «чорного ринку», де за долар давали близько 7700 сомів.

Так само знизилися курси сома і щодо інших валют.

Рішення ухвалили на виконання указу президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва про першочергові заходи для лібералізації валютної політики, що був виданий минулої суботи і набув чинності теж у вівторок. Відповідно до указу, в Узбекистані запроваджується «застосування виключно ринкових механізмів у визначенні обмінного курсу національної грошової одиниці стосовно іноземних валют».

Така різка девальвація, перша в Узбекистані за багато років, має на меті покласти край фактичній системі паралельних курсів, офіційного і на «чорному ринку».

Крім того, відповідно до указу, знімаються чинні досі обмеження для фізичних і юридичних осіб на купівлю іноземних валют у комерційних банках із метою використання в міжнародних операціях.

Це одна з реформ, які розпочав Мірзійоєв, раніше прем’єр-міністр країни протягом 13 років, після обрання на посаду президента у грудні минулого року з метою відкрити економіку Узбекистану для іноземних інвестицій і зменшити ізоляцію цієї середньоазійської країни з населенням близько 30 мільйонів людей.

Зокрема, в серпні в Узбекистані скасували вимогу до експортерів примусово продавати державі чверть їхньої валютної виручки за офіційним курсом.