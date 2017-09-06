Суд визнав незаконною відмову Угорщини і Словаччини приймати біженців

Суд Євросоюзу відхилив позови Угорщини і Словаччини, які вимагали скасувати розподіл мігрантів по країнах ЄС.

6 вересня суд постановив, що механізм ЄС щодо квот із розселення біженців «сприятиме тому, що Греція й Італія зможуть впоратися зі впливом міграційної кризи 2015 року, і є пропорційним».

Рішення зобов’язує Будапешт і Братиславу приймати шукачів притулку. Воно також може призвести до більшої кількості юридичних процедур і штрафів.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав рішення суду «абсолютно неприйнятним». За його словами, Будапешт продовжить використовувати всі доступні законні методи для того, що мати вплив на рішення, кого впускати в Угорщину.

Будапешт і Братислава заперечували проти обов’язкових для членів Євросоюзу квот на розселення біженців. У Брюсселі схвалили програму з розподілу претендентів на притулок у 2015 році. Квоти були покликані допомогти врегулювати кризову ситуацію з масовим напливом мігрантів в Європу. Крім Угорщини і Словаччини, з рішенням ЄС не погодилися Чехія Польща і Хорватія.

Восени 2015 року Угорщина оточила кордон із Сербією і Хорватією огорожею з колючим дротом. Угорська влада також не випускає з таборів на кордоні з Сербією тих мігрантів, чиї прохання перебувають у статусі розгляду. Це рішення викликало критику ООН і правозахисників.

Згідно з програмою обов’язкових квот, держави-члени ЄС повинні прийняти 120 тисяч мігрантів, які прибули до Греції й Італії. На підтримку розподілу біженців виступали, зокрема, Німеччина, Франція і Швеція. На даний момент за цією схемою розселили близько 20 тисяч людей.