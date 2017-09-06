Власники автомобілів з іноземними номерами оголосили безстроковий протест у Києві

Організатори акції «За доступне розмитнення кожному українцю» у центрі Києва оголосили про її продовження в безстроковому режимі.

«Будемо продовжувати акцію, поки не буде конструктивного вирішення питання», – заявив один з організаторів акції, голова громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич 6 вересня в Києві.

Вранці в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух по вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро «Арсенальна». Вони вимагають легалізації нерозмитнених автомобілів. За даними організаторів акції, в ній бере участь близько п’яти тисяч людей.

Державна фіскальна служба повідомила 6 вересня, що в Україні незаконно перебуває 63 тисячі 900 автомобілів на іноземних номерах. Порівняно з показниками серпня (52,2 тисячі), кількість таких машин зросла майже на 12 тисяч.