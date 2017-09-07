Угорщина оскаржує постанову Суду ЄС щодо мігрантських квот

Попри те, що Суд ЄС відхилив позови Угорщини та Словаччини щодо мігранських квот, угорська влада оголосила у четвер, що поновить юридичні суперечки з Брюсселем у цьому питанні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода із Будапешта, тему наступного судового розгляду влада Угорщини пов’язує зі запровадженням обов’язкового розподілу мігрантів у країнах Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення, яке Суд ЄС ухвалив напередодні, «безвідповідальним» і таким, що «суперечить інтересам європейських народів і безпеці ЄС».

Сійярто також повторив уже озвучену раніше тезу правлячої коаліції, на чолі з Віктором Орбаном, про те, що угорський уряд не погодиться, щоб без нього та громадян Угорщини хтось вирішував, кому з мігрантів треба давати дозвіл на в’їзд до цієї країни.

За програмою обов’язкових квот, країни ЄС повинні прийняти 120 тисяч мігрантів, які потрапили до Греції та Італії. На цьому наполягають, зокрема, уряди Німеччини, Франції та Швеції, щоб пом’якшити кризу з напливом нелегальних мігрантів у Європу. Відтак, за цим планом, ухваленим у Брюсселі 2015 року, були розселені близько 28 тисяч осіб.

Проти такої схеми, крім Угорщини та Словаччини, виступають Чехія, Польща і Хорватія. 2015 року Угорщина звела на кордоні з Сербією і Хорватією захисну стіну з подвійним рядом загороджень із колючого дроту. Так само угорська поліція і прикордонники не дозволяють мігрантам, чиї прохання перебувають у стадії розгляду, залишати пункти збору на кордоні, за що Угорщина зазнала критики від правозахисників та ООН.