Електропостачання на Луганщині відновлене – голова ОДА

Електропостачання у частині населених пунктів Луганської області, перерване через аварію на лінії електропередач, відновили. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз.

«ПЛ 220 кВ відновлена. Переводимо роботу енергосистеми у штатний режим», – повідомив Гарбуз.

Що стало причиною аварії не повідомляється.

Раніше сьогодні стало відомо, що близько 10-ї ранку на лінії електропередач у Луганській області сталася аварія, через що виникли проблеми з електропостачанням у жителів Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та ще кількох населених пунктів.