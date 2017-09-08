МЗС: консул перевіряє інформацію про переведення Клиха назад до колонії в Росії

Український консул у Росії перевіряє інформацію щодо переведення ув’язненого там українця Станіслава Клиха із лікарні до колонії, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.

«Консул перевіряє достовірність цієї інформації, чи підтверджується вона», – заявив Радіо Свобода офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Про те, що ув’язненого в Росії Станіслава Клиха повернули до колонії у Верхньоуральську, раніше повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак. «Вчора його відвідував місцевий адвокат, який займається Станіславом (контролює стан, умови тримання) на прохання челябінських правозахисників, до яких, своєю чергою, звернулася мама Станіслава Клиха Тамара Іванівна», – написала Томак у Facebook. Інших подробиць вона не навела.

5 вересня прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської повідомила, що, за даними російського омбудсмена, засуджений у Росії громадянин України Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Російський уповноважений з прав людини також заявила, що загальний стан Клиха поліпшується і найближчим часом його планують виписати.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати і правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».