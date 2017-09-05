Омбудсмен: Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психлікарні Магнітогорська

Засуджений у Росії громадянин України Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в Магнітогорську, повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

«У відповідь на звернення уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова поінформувала, що станом на 4 вересня 2017 року Станіслав Клих перебував на стаціонарному лікуванні у філіалі психіатричної лікарні Федеральної казенної установи охорони здоров’я «Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань» Росії в місті Магнітогорську», – йдеться в повідомленні.

Російський омбудсмен також заявила, що його шпиталізували за власною письмовою згодою. За даними Москалькової, загальний стан Клиха поліпшується і найближчим часом його планують виписати. Про відправлення його для подальшого відбування покарання російський омбудсмен пообіцяла повідомити додатково.

31 серпня про те, що Клиха перевели з в’язниці до лікарні в Магнітогорську, що на Уралі, повідомив адвокат Ілля Новіков. Подробиць він не наводив.

Громадянин України Станіслав Клих був затриманий на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був в Чечні. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, Клиха – до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію Клиха і Карпюка на вирок.

Карпюк і Клих заперечують свою провину і заявляють, що ніколи не були в Чечні, були захоплені російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема – із психічним станом Станіслава Клиха адвокати і правозахисники повідомляли ще під час судових засідань у його справі, пов’язуючи це із катуваннями, які пережив чоловік.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв’язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк і Клих стали жертвами «пародії на правосуддя».