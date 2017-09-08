У Яремчі шведи провели триденний тренінг для рятувальних загонів Червоного Хреста

У рамках уже 14-річного спільного проекту неурядової організації «Союз цивільної оборони Швеції» і Товариства Червоного Хреста України в Яремчі Івано-Франківської області відбувся семінар-тренінг: упродовж трьох днів члени загонів швидкого реагування дев’яти областей України відпрацьовували різні види рятувальних вправ (аварія на залізниці, терористичний акт, вибух гранати в громадському місці) під керівництвом фахівців зі Швеції, зокрема і поліцейських.

Ішлося також про взаємодію державних органів влади та неурядових організацій, тож у семінарі взяли участь представники управлінь поліції в Івано-Франківській області та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами керівника проекту Пекки Кауконена, «найважливіше, щоб інструктори вчилися та вміли рятувати життя людей, і немає значення, хто постраждав». Розпочинали проект у двох областях – Івано-Франківській та Донецькій – із проблематики безпеки дітей.

У рамках проекту проводилося також навчання захисту людей похилого віку, роботи рятувальних загонів. Як зазначив голова Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерій Старченко, таке навчання пройшло 240 людей із різних областей, які стали інструкторами і тепер навчають навикам першої домедичної допомоги у своїх регіонах.

Український Червоний Хрест отримав також від Швеції муляжі, обладнання для тренувань на понад 300 тисяч гривень.

Керівник проекту Пекка Кауконен та його заступник Клас-Йоран Екхаль нагороджені «Почесною відзнакою Червоного Хреста України».