Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до не менш ніж 58

За повідомленнями з Мексики, число виявлених на цей час загиблих унаслідок потужного землетрусу на тихоокеанському узбережжі країни, що стався в четвер, зросло до принаймні 58 людей.

Керівник Служби цивільної оборони країни Луїс Феліпе Пуенте підтвердив загибель не менш ніж 45 людей у штаті Оахака на півдні країни, що найбільше потерпів від землетрусу. За його даними, ще 10 людей загинули у штаті Чіапас і ще троє у штаті Табаско на узбережжі Мексиканської затоки.

Землетрус, що також спричинив руйнування і невелику, висотою до 70 сантиметрів, хвилю цунамі, за даними Пуенте, мав магнітуду 8,2.

Геологічна служба США, що, зокрема, слідкує за землетрусами в усьому світі, оцінила магнітуду землетрусу як 8,1. За її даними, епіцентр землетрусу був у Тихому океані, приблизно за 120 кілометрів на південний захід від міста Трес-Пікос у штаті Чіапас на півдні Мексики.

Як повідомив президент Мексики Енріке Пенья Нієто, це був найпотужніший землетрус у цій країні майже за століття.

Землетрус був відчутний і у столиці Мексики Мехіко, а також на значній території сусідньої з мексиканським штатом Чіапас держави Гватемали.