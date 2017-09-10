Ураган «Ірма» знову посилився і рушив на західне узбережжя Флориди

Ураган «Ірма», що завдав шкоди низці карибських островів і Кубі і прямує до півострова Флориди з однойменним штатом США, знову посилився, дещо змінив курс і, як виглядає, піде вздовж західного узбережжя півострова, а не його центром, як прогнозували раніше. Таким чином, найбільше місто штату Маямі і сусідні туристичні курорти можуть потерпіти менше, ніж побоювалися.

Останніми днями ураган, що раніше класифікувався п’ятою, найпотужнішою категорією, кілька разів змінював свою силу: послабнувши до четвертої, він повернувся до п’ятої, потім знову ослабнув до третьої, а тепер знову посилився до четвертої категорії, наближаючись до островів Флорида-Кіз на півдні штату. Губернатор Флориди Рік Скотт наказав евакуацію понад п’яти мільйонів людей, що живуть за очікуваним маршрутом урагану.

У суботу ураган завдав значної шкоди на Кубі, головно у провінції Сієго-де-Авіла.

Наразі в усьому Карибському басейні жертвами урагану «Ірма» вважають 20 людей. Тим часом у регіоні можливі нові руйнування і жертви – маршрут попереднього значною мірою повторює новий ураган «Хосе», що нині має четверту категорію – другу найвищу.