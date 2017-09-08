Число жертв урагану «Ірма» зросло до не менш ніж 20

Число жертв урагану «Ірма», що нині вирує в Карибському регіоні і вочевидь прямує до півострова Флорида, зросло до не менш ніж 20 людей.

Як повідомило Карибське агентство кризового реагування на катастрофи, чотири людини загинули на Британських Віргінських островах. Іще чотири людини загинули на Віргінських островах, що належать США. Дев’ять загиблих наразі на французьких карибських островах Сен-Бартелемі і Сен-Мартен. По одній людині загинуло на нідерландській території Сінт-Маартен (це інша частина того ж острова, на якій є і французька територія Сен-Мартен), на Ангільї, що є британською територією, і на острові Барбуда, що є частиною острівної держави Антигуа і Барбуда.

Ураган «Ірма», який минулої ночі дещо послабшав – із найвищої 5-ї категорії до 4-ї, – все одно лишається «надзвичайно небезпечним», із вітрами швидкістю до 250 кілометрів на годину, повідомив Національний центр ураганів США.

В американському штаті Флорида на однойменному півострові його губернатор попередив, що всі 20 мільйонів мешканців штату мають бути готові до евакуації з наближенням урагану. За нинішніми прогнозами, що можуть іще змінитися, він має вступити на територію штату ввечері за місцевим часом у суботу, 9 вересня.

Як заявив губернатор Рік Скотт, буревій «потужний і смертоносний», і в разі наказу про евакуацію його не можна ігнорувати.