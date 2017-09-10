За минулу добу загинув один військовий і двоє поранені – речник Міноборони

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще два військовослужбовці зазнали поранення і бойового травмування, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Він підтвердив ранкові дані, що протягом суботи відбувся 41 обстріл позицій українських сил із боку бойовиків на всіх трьох оперативних напрямках: один обстріл на луганському, 17 на донецькому і 23 на маріупольському.

Уранці у прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомляли, що один український військовий загинув і ще один був поранений у суботу внаслідок обстрілу позицій українських сил неподалік Красногорівки на маріупольському напрямку.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, раніше в неділю заявили про 25 порушень режиму припинення вогню з боку українських силовиків за минулу добу, а в аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини – про п’ять порушень. Про втрати обидва угруповання не повідомляли.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.