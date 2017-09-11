Прокуратура повідомила про підозру одному з екс-керівників міліції Криму у справі про сутички 26 лютого

Прокуратура Автономної Республіки Крим 11 вересня повідомила про підозру в службовій недбалості колишньому заступнику керівника Сімферопольського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. Як повідомляє Генпрокуратура, підозру оголосили у рамках розслідування подій 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму.

Прокуратура розслідує факти «неналежного виконання службових обов’язків працівниками правоохоронних органів» у день, коли прихильники територіальної цілісності України мітингували під стінами Верховної Ради Криму, а їм протистояли проросійські сили.

За даними прокуратури, колишній правоохоронець не організував і не скоординував належним чином наявні в його підпорядкуванні сили і засоби, що здійснювали охорону громадського порядку, що спричинило тяжкі наслідки.

«Це вже третя підозра колишнім керівникам правоохоронних органів Криму, які не забезпечили громадський порядок під час проведення мирного мітингу, внаслідок якого загинуло дві людини і майже двадцять осіб зазнали фізичних пошкоджень різного ступеня тяжкості. Зауважу, що саме злочинні дії цього правоохоронця серед інших стали причиною загибелі людей, а не дії Ахтема Чийгоза, якого за цим фактом «засудили» представники окупаційної влади», – заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Стаття, за якою звинувачують одного з колишніх керівників кримської міліції, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

У прокуратурі не уточнюють імені колишнього міліціонера, а також його місця перебування.

11 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до восьми років ув’язнення за звинуваченням в «організації масових заворушень» у справі про сутички, що сталися 26 лютого 2014 року між учасниками мітингів з одного боку прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі.

Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у тому мітингу. Він відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

Українська влада засудила це рішення і закликала світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити переслідування в анексованому Криму.