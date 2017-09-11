Запоріжжя: працівники алюмінієвого заводу вимагали від поліції дати можливість працювати

Біля управління Нацполіції у Запорізькій області працівники Запорізького алюмінієвого комбінату провели пікет.

Учасники акції заявляють, що робота підприємства перебуває на межі зупинки внаслідок арешту всього майнового комплексу комбінату, накладеного судом через звернення силовиків. Також судових санкцій виникли проблеми з виплатою зарплати працівникам заводу.

«Ми у травні-квітні попрацювали дуже плідно, але завдячуючи першій постанові суду, винесеній за ініціативи слідчого, було заарештовано все майно. У наших постачальників сталися неприємності і покупців», – заявив під час акції протесту генеральний директор Дмитро Лобиков

Очільник Нацполіції регіону Олег Золотоноша, що вийшов до мітингувальників, заявив, що метою арешту майна є недопущення вивозу та продажу металобрухту з території підприємства, а постанова суду жодним чином не впливає на можливість заводу продавати власну продукцію та виплату зарплат його працівникам.

«Провадження щодо посадових осіб Запорізького алюмінієвого комбінату відкрили ще в 2016 році за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Це стосується лише тих фактів, коли керівництвом залучались різники і завод різався на металобрухт, і вивозилось обладнання і здавалося за копійки», – сказав він.

Золотоноша зауважив, що в кримінальному проваджені процесуальний супровід здійснює прокуратура області.

«Є вказівка органів прокуратури, бо 68% акцій належить державі, забезпечити органами Нацполіції безпеку і охорону. Це стосується тієї частини, щоб не вирізався металобрухт і не вивозився з території заводу. Всю іншу продукцію, що завод виготовляє, ваші робочі місця, ваша зарплата – там немає жодних претензій органів Національної поліції і прокуратури», – повідомив Золотоноша.

У свою чергу керівник регіональної прокуратури Валерій Романов зауважив, що кримінальні провадження щодо фактів розкрадання майна заводу зараз передані до Генпрокуратури і розглядається питання щодо передачу справи до НАБУ.

Минулого тижня у прокуратурі Запорізької області повідомили, що суд наклав арешт на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату, це рішення ухвалили з метою недопущення розкрадання державного майна.

Крім того, у серпні Служба безпеки Україна повідомила дев’ятьом людям про підозру в знищенні Запорізького алюмінієвого комбінату. За даними СБУ, з 2006 року Запорізький алюмінієвий комбінат знищувався в інтересах конкурентів з Росії.