Суд наклав арешт на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату – прокуратура

Суд наклав арешт на все майно Запорізького алюмінієвого комбінату.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, це рішення ухвалили у метою недопущення розкрадання державного майна.

У 2016 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення службовими особами компанії «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» майна підприємства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах, у сумі понад 5 мільйонів гривень.

Крім того, у серпні Служба безпеки Україна повідомила дев’ятьом людям про підозру в знищенні Запорізького алюмінієвого комбінату. За даними СБУ, з 2006 року Запорізький алюмінієвий комбінат знищувався в інтересах конкурентів з Росії.